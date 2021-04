19 / 100

El Sábado en el Gimnasio Deportivo, se llevó a cabo una jornada de partidos amistosos de voley categorías Sub 13 y Sub 16. Los participantes de este encuentro fueron la Asociación El Ceibo, Club Atlético San Isidro y Club El Tala, de la Ciudad de San Francisco, también particiapron el 9 de Julio Olímpico de Freyre y Sociedad Sportiva Devoto.

La jornada se dividió en dos momentos; en horas de la mañana se disputaron los partidos de la categoría Sub 13, y en horas de la tarde los partidos de la categoría Sub 16.

