Bianca Cugno refuerza a Las Guerreras así se denomina al equipo de voley femenino de club xeneize, la devotense se define en las primeras entrevistas como “se me puede ver media tímida, pero dentro de la cancha lo doy todo. Siempre pongo lo mejor, no me importa de qué color es la camiseta. Ahora me toca jugar con Boca y voy a dar todo, voy a defender los colores”.

Para culminar, hace referencia al tiempo que resta para el regreso a los partidos oficiales: “Este mes voy a adaptarme, entrenar y aprovechar este mes al máximo para después arrancar la competencia”.

COMPARTIMOS ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO:

