Ante las nuevas determinaciones anunciadas por el Gobierno Nacional, la Liga Regional de San Francisco anunció que suspenderá la copetencia hasta el mes de agosto, compartiomos el comunicado oficial.
COMUNICADO OFICIAL:
ANTE DISPOSICIONES EMANADAS POR GOBIERNO NACIONAL y PROVINCIAL
EN CUANTO A LA SITUACION QUE SE ATRAVIESA, POR AGRAVAMIENTO DE EPIDEMIA
ESTA LIGA REGIONAL ACATA TODAS LAS DESICIONES ADOPTADAS Y DETERMINA:
1.- DEJAR SIN EFECTO PROGRAMACION DE FECHAS EN TODAS SUS DIVISIONES,
DE LOS DIAS 22 y 23 DEL CORRIENTE LAS CUALES, HABIAN SIDO OFICIALIZADAS OPORTUNAMENTE;
2.- CIERRE DE SEDE DE LIGA HASTA EL DÍA 31 DEL CORRIENTE;
3.- POR REUNIONES LLEVADAS A CABO EN TODAS SUS ZONAS Y POR LA APROBACION DE LAS
INSTITUCIONES LOS TORNEOS EN GENERAL, QUEDAN SUSPENDIDOS HASTA EL MES DE AGOSTO
DONDE SE PROCEDERÁ (SI FUERA HABILITADO), HA REALIZAR LOS MISMOS Y QUE SE DETERMINARAN
EN SU MOMENTO;
4.- LAS INSTITUCIONES PROXIMAMENTE RECIBIRÁN, FORMATOS DE TORNEOS TANTO PARA DIVISIONES
MAYORES COMO MENORES PARA QUE ESTOS, SEAN ANALIZADOS;
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