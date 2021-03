8 / 100

El próximo viernes 12 de marzo dará comienzo el Torneo Apertura de Baby Fútbol. Mirá los choques de la primera jornada.

El acto inaugural del certamen tendrá lugar en la cancha de Deportivo General Savio, último campeón de la categoría 2007, el viernes 12 desde las 19 horas. Posteriormente será el turno de juego de las categorías 2013 y 2014.

El sábado a partir de las 16 horas lo harán las divisiones 2012, 2011, 2010 y 2009, respectivamente. A su vez, fue confirmado que la categoría 2008 jugará los viernes sin obligación de disputa como una categoría especial a las 21.

Días y horarios de disputa:

Viernes 12

19hs. – categoría 2014

20hs. – categoría 2013

Sábado 13

16hs. – categoría 2012

17hs. – categoría 2011

18hs. – categoría 2010

19hs. – categoría 2009

1° fecha – Torneo Apertura:

Belgrano vs. DMD Freyre

2 de Abril vs. Dep. Oeste

Los Albos vs. Dep. El Trébol (El Tío)

Gral. Savio vs. Tiro y Gimnasia

Barrio Jardín vs. Los Andes

Barrio Cabrera vs. Dep. Sebastián

Inf. Xeneize vs. Dep. Norte

El Faisán vs. Estrella del Sur

Tarzanito vs. Dep. Josefina

Libre: CD River

