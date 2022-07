CONTAGIAR EL ENTUSIASMO COOPERATIVO DESDE LA EXPERIENCIA

El viernes 8 de Julio en Jornada especial organizada por el Instituto José María Paz y ante la reciente celebración del 100º Día de las Cooperativas, fue invitado el Contador Domingo Benso, ex alumno y ex docente de la Institución y un referente de la economía social a nivel nacional y sudamericano, quien acompañado por Mariana Andrés, también ex alumna, defensora y difusora de los grandes beneficios de la Economía Social, contó a los alumnos de los cursos superiores la historia de Grupo Cooperativo Mutual Devoto desde sus orígenes contextualizado en la realidad de Devoto, las respuestas que nacieron a las distintas necesidades desde la economía social, el impacto que esta tiene en cada aspecto de la comunidad, en cada acción cotidiana, la importancia de estudiar como base de la elevación de toda sociedad y sobre todo contar la historia en primera persona permite contagiar el entusiasmo a los jóvenes que disfrutan de lo logrado pero no conocen el proceso, quienes serán los futuros dirigentes del movimiento mutualista y cooperativista, no hay nada imposible si las fuerzas se unen en pos de la concreción de un objetivo que permite el desarrollo colectivo.