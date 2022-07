El Periodico de San Francisco realizó en el DÍA DE LAS COOPERATIVAS una interesante entrevista al Cr. Agustín Benso.

Cooperativismo en Devoto: “Estamos con muchísimos proyectos nuevos y obras en marcha”

Así lo aseguró Agustín Benso, a cargo de la gerencia del Grupo Cooperativo Mutual Devoto, que entre otras cosas se refirió a los proyectos en marcha y las expectativas de crecimiento.

En el marco del Día Internacional de las Cooperativas, que se celebra el primer sábado de julio, Agustín Benso, a cargo de la gerencia del Grupo Cooperativo Mutual Devoto, se refirió a la actualidad de la institución. En una entrevista con El Periódico comentó cómo viene trabajando la cooperativa, los proyectos en marcha y las expectativas de crecimiento.

– ¿Qué momento atraviesa el cooperativismo en este 2022?

Es un momento de expansión. Parece que la gente de a poquito va entendiendo que es un modelo de crecimiento que ayuda a la población en su conjunto y no de manera individual. Es un modelo que las poblaciones lo necesitan cada vez más, un modelo de igualdad, que se va expandiendo y va creciendo en las poblaciones, sobre todo en las más chicas.

– Tienen en Devoto una insignia muy grande en cuanto al cooperativismo, ¿notan que a partir de él lograron avances que otros poblados de la región no tuvieron?

Sí, totalmente, sobre todo porque en Devoto, con la economía social, se reinvierte el 100% de los excedentes para la generación de mano de obra y demás. No hay forma de que no genere crecimiento. Cuando lo hace un privado, eso queda para el bolsillo del privado. No está mal, pero el fin es otro. No va a pensar en un fin social. Acá se hacen un montón de cosas como ayudar a instituciones, además de lo social o lo meramente comercial.

– En cuanto a los servicios, en la mira de mejorar la calidad de vida de la gente, ¿el cooperativismo también es una herramienta clave?

Totalmente. En algunas poblaciones a muchos servicios, si no se hacen a través de un cooperativismo, costaría tenerlos. No cualquiera los podría tener o los podría pagar. Pongo el ejemplo de Internet. Nosotros estamos gastando muchísimo dinero en fibra óptica. A lo mejor a un privado no sé si le conviene traerlo a Devoto, a lo mejor en ciudades grandes sí, pero a Devoto no. Y si no lo trae el grupo cooperativo quién lo trae. Y si lo trae a qué precio. Como ese servicio, hay un montón.

– ¿Qué análisis hacen de estos seis primeros meses del año?

Hace poco me sumé a la gerencia, pero estamos con muchísimos proyectos nuevos, con muchísimas obras en marcha, estamos en un crecimiento cada vez mayor. Estamos armando una farmacia al lado del supermercado, se están haciendo las oficinas nuevas de CAPYC, hay muchas obras en el club, estamos armando la planificación de una fábrica de baldes, estamos por abrir dos sucursales de la mutual, una en Río Cuarto y una en Rafaela. También estamos viendo de ampliar el sector de recuperado. Se está en pleno crecimiento y, con un futuro, si se mantienen estas políticas, que me parece enorme para una población de 7 mil habitantes.

– ¿Cuál es el secreto de la cooperativa de Devoto, que ha tenido tanto crecimiento y que es símbolo al menos a nivel provincial?

Los dirigentes siempre pensaron en la población y no individualmente. Eso logró crear recursos para ir generando, a través de ayudas económicas, lo que es la industria, y volcar el 100% de los excedentes para generar más actividades, ahí está el secreto.

– Entonces, ¿Cuáles son las expectativas para lo que viene?

Estamos en pleno crecimiento, lo que yo veo es un crecimiento constante, con ideas constantes, con desarrollo de proyectos constantes, y en la cabeza hay varios más. También estamos trabajando mucho ahora con las cooperativas escolares para tratar de incentivar en la juventud lo que es la dirigencia, para lo que viene a futuro. Vemos que el crecimiento va a ser grande para una población de 7 mil habitantes.

Fuente y foto: EL PERIODICO SAN FRANCISCO

