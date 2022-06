Las chicas de la Categoría Sub 13 de Sociedad Sportiva Devoto se quedaron con el Gran Prix que se disputó en nuestras instalaciones en la jornada del sábado.

RESULTADOS:

SSD 2 Vs. El Ceibo 1

SSD 2 Vs. El Tala 0

SSD 2 Vs. San Isidro 0

SSD 0 Vs. 9 de Julio Olímpico de Freyre 2

