Entre los 12 mejores en la COPA DE ORO: Voley Sub 13

La Categoría Sub 13 de Voley de Sociedad Sportiva Devoto está participando del Torneo “ROJINEGRO” organizado por el Centro Social y Deportivo en Brinkmann, del mismo forman parte 24 equipos divididos en 6 zonas.

Las chicas comenzaron con el pie derecho, ganaron tres de tres jugados, van este domingo por la copa de oro, la jornada comienza con la disputa de un triangular por el pase a las semifinales, igualmente ya se encuentran entre las 12 mejores del torneo.

RESULTADOS:

SSD 2/0 vs Unión de Súnchales – Parciales 25/19//25//8

SSD 2/1 vs Porteña – Parciales 25/20 – 20/25 – 15/9

SSD 2/0 vs Club Social y Biblioteca Matienzo – Parciales 25/12 – 25/14

