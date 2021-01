8 / 100

Se prevé que la semana próxima comiencen como las demás actividades los entrenamientos de VOLEY en Sociedad Sportiva Devoto, los entrenamientos serán constantes, si bien aún no hay fechas oficiales del comienzo de los torneos se espera que en breve se vayan definiendo. MÁS IFO AQUÍ.

Para la próxima semana está previsto el inicio de las actividades de pretemporada de Voley, para ello están citadas el día Miércoles y Jueves a las 18:30 hs., las Jugadoras Categorías Sub 12, Sub 13 y Sub 14, mientras que las Categorías Sub 16, Sub 18 y Primera lo harán a partir de las 20:00 hs., el objetivo para estos días, es ver quienes se estarán sumando a los entrenamientos y en base a ello generar actividades y realizar evaluaciones en vistas al comienzo de los Torneo Oficiales, que si bien aún no tienen fecha de comienzo, se espera que en el próximo mes se vaya definiendo.

Para la segunda semana se adecuarán los días de entrenamientos y horarios para cumplir con todos los protocolos establecidos para el inicio de la actividad, por lo que seguramente se realicen trabajos tanto en horario matutino como vespertino, los mismos estarán Supervisados por Lucrecia Olivetta y Agostina Cavallero, a los que se sumará en próximos días, el Coordinador de la actividad, Juan Esparraguera.

