Escuela de Patín Artístico Ilusiones en el Torneo Competitivo en San Guillermo

La Escuela de Patín Artístico Ilusiones dirigida por la Profesora Roxana Gudiño participó este domingo de un Torneo Competitivo en San Guillermo, con excelente actuación de las patinadoras devotenses, el evento fue organizado por A.I.P.A.C. Asoc.Interprov.de Patín Competitivo, de la que la Escuela local participa.

Estos son los resultados:

Categoría

PROMOCIONAL C

1º Puesto-Isabella Carioni

FORMATIVA 9 AÑOS

2º Puesto-Juana Giri

FORMATIVA 10Años

2º Puesto-Jazmin Monina

3º Puesto-Catalina Coronel

4º Puesto-Lizet Barzaghi

QUINTA C 11 años

1º Puesto- Isabella Gerosa

QUINTA C 13 y 14 años

2º Puesto-Milagros Beltramino

