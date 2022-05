Grave denuncia de ATILRA SECCIONAL DEVOTO por trata de personas y condiciones deplorable de producción

Atilra Seccional Devoto comunicó durante el transcurso de esta semana que se accionó ante un llamado del Ministerio de Trabajo de la vecina ciudad de San Francisco, compartimos el parte de prensa.

PARTE OFICIAL DE ATILRA SECCIONAL DEVOTO:

Acompañados del personal del CyMAT – organismo encargado dentro del Ministerio de Trabajo de la regulación del Higiene y Seguridad Industrial – nuestros referentes constataron que el lugar no puede ser habilitado, por las condiciones productivas visibles en las imágenes y por mantener a dos empleados en situación de trata de personas.

Además de las condiciones inhumanas de trabajo de los empleados, no había controles algunos sobre los animales, la leche y el producto terminado, en este caso quesos.

El personal no tenía agua potable, electricidad, botiquín de primeros auxilios, la vivienda carecía de condiciones aptas para ser habitadas, el edificio tiene serias posibilidades de derrumbe, el sueldo era de $50.000 por persona, trabajando de lunes a lunes entre 12 a 14 horas diarias, encargados desde el cuidado de los animales hasta el proceso de producción.

Desde la Seccional se realizaron las denuncias pertinentes en la capital provincial: SENASA, Ministerio de Hacienda y Agricultura, Bromatología de Córdoba, y demás organismos relacionados a la materia, pero ante la falta de accionar por parte de los entes receptores de las denuncias desde ATILRA, con autorización el Secretario General Eduardo Juárez, se decidió informar a los medios de comunicación la situación de estas personas, conociendo que no es la única en la zona, no solamente que explota al personal, sino que se produce en condiciones no propias para el consumo humano.