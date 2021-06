5 / 100

La Subcomisaria Devoto da a conocer los hechos en los cuales tuvo intervención en los últimos dias:

El día Jueves a la mañana, un productor agropecuario se llegó al Destacamento Policial de Colonia Marina para poner en conocimiento que en su campo, le habría faenado un animal, siendo atendido por el personal de la Dependencia que luego de tomarle los datos, ubica el lugar, pero por cuestiones de limites de jurisdicción, las actuaciones fueron remitidas a la Subcomisaría de La Francia, poniendo en conocimiento a los colegas de ésa localidad.

En la madrugada del sábado, entre las cuatro y cinco de la mañana se labran cuatro Actas a la Ley 10.702 por diversas infracciones, entre ellas reuniones sociales y circulación fuera de horario. Lo más relevante de la jornada, fue un episodio en el sector Sur de la localidad a las seis de la mañana, en el que menores de edad arrojaron elementos contundentes contra las autoridades que se encontraban controlando el cumplimiento de las normativas establecidas. No resulta ningún policía ni inspector municipal lesionado, pero si daño en el móvil identificable del Municipio. Se trasladaron dos menores de 15 y 17 años a sede policial y consultado con la Justicia, se resolvió que los mismos sean entregados a sus padres. No obstante, se inició un Sumario para que el Juzgado de Menores tenga conocimiento.

A las siete treinta del mismo día, se recibe un llamado para avisar que por calle Centenario al 400 se encontraban reunidos varios jóvenes. Al llegar, los policías le labran Actas a tres jovenes de entre 17 y 24 años, que también estaban reunidas junto a dos menores de 15 años. Se trasladan las mismas hacia la Sede Policial, por una mujer policía. Ésta vez, se consulta con la UDER, organismo de Minoridad, quienes disponen que los padres de las menores vayan a buscar a las mismas. Siendo las ocho de la mañana, se labra otra Acta de infracción a la Ley 10.702.

En la madrugada de la fecha, siendo las tres de la mañana se controla un jóven por calle Vélez Sársfield al 200, quien circulaba en bicicleta sin razón atendible. Se le labra la multa correspondiente.

Luego, siendo las ocho y cuarenta minutos, el policía de Guardia en el Destacamento Colonia Marina, se llega a una zona alejada del pueblo, donde se encontraba un hombre de la localidad de Josefina, totalmente alcoholizado. Se pide colaboración al Servicio de Ambulancia para corroborar que no tiene lesiones, y a posterior se le trasladó en el móvil hacia la Terminal de Ómnibus de Devoto para que retorne a su domicilio, no sin antes labrarle el Acta de la Ley 10.702.

