Este Sábado, las Categorías Sub 13 y Sub 16 de Sociedad Sportiva Devoto participaron en la Asociación El Ceibo de San Francisco, de un Gran Prix de Voley donde además estuvieron presentes el Club Atlético San Isidro, El Tala y el 9 de Julio Olímpico de Freyre.



La Categoría Sub 16, en el primer turno se impuso al 9 de Julio Olímpico de Freyre por 3 a 0, parciales 25-20, 25-10 y 15-11 y en el segundo partido perdió con El Tala por 2 a 1, parciales 25-15, 21-25 y 12-15.



La Categoría Sub 13, se impuso al 9 de Julio Olímpico de Freyre por 2 a 1, parciales 20-25, 25-18 y 15-11 y al Club El Tala por 3 a 0, parciales 25-7, 25-8 y 15-7.

