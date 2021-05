4 / 100

El viernes pasado se dieron a conocer las nuevas restricciones que comenzarán a regir desde el 31 de Mayo al 11 de Junio inclusive. Por medio de un acto encabezado por el vicegobernador a cargo de la Provincia, Manuel Calvo, junto con gran parte del Gabinete, se anunciaron las siguientes medidas sanitarias:



CIRCULACIÓN: Restringida para todos, salvo los esenciales (que deberán tramitar el correspondiente permiso con la aplicación CUIDAR), DESDE LAS 20:00 HASTA LAS 6:00.



ACTIVIDADES COMERCIALES: Bajo estricto protocolo vigente, en horario corrido de 9:00 a 19:00. Los restaurantes y resto bar podrán funcionar hasta las 19:00 y la modalidad delivery y take away hasta las 23:00, shoping y centros comerciales de 9:00 a 19:00, patios de comida solo take away, salones de fiesta cerrados, restaurantes y bares no pueden alquilar locales para actividad social.



OBRAS PRIVADAS: Permitidas dentro del horario habilitado y con estricto protocolo.



TURISMO: Se mantienen suspendidas las actividades de turismo general y grupal, hoteles, hosterías y casas de alquiler habilitadas para reservas individuales.



EDUCACIÓN: El lunes 31 de mayo vuelven las clases presenciales en jardines maternales, guarderías y Salas cuna, nivel inicial, primario y especial en todo el territorio provincial como hasta el 21 de mayo pasado. En el nivel medio las clases vuelven en las localidades que no superan los 30.000 habitantes, como el caso de Devoto. En el mismo formato establecido hasta el 21 de mayo. En las localidades donde superen los 30.000 habitantes o conformen un conglomerado, las clases del secundario continuarán de manera virtual.

ACTIVIDADES PERI ESCOLARES: Academias de todo tipo, suspendidas clases presenciales, para respetar las burbujas.



REUNIONES FAMILIARES: Podrán mantenerse reuniones de hasta 8 personas no convivientes en el horario de libre circulación de 9:00 a 19:00.



REUNIONES SOCIALES: Quedan prohibidas en el ámbito público y privado, incluye, cumpleaños, bautismos, casamientos y todo tipo de reuniones.



ACTIVIDADES RELIGIOSAS: En todos los credos se pueden realizar con nuevo protocolo se permite un aforo del 30%.



ACTIVIDADES DEPORTIVAS: Quedan prohibidas las prácticas deportivas, recreativas grupales que se desarrollen en lugares cerrados cuando el número de participantes superen las doce personas. .

No se pueden realizar competencias federadas ni amateur, ni exhibiciones de ningún tipo salvo las regladas a nivel nacional.

Las actividades deportivas o recreativas grupales o individuales al aire libre podrán realizarse pero se mantendrán cerrados vestuarios y lugares de reunión.

Gimnasios y Natatorios funcionarán con nuevo protocolo en el horario de 9:00 a 19:00.

