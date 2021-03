8 / 100

De acuerdo a lo informado por el club verdiblanco, desde este martes dará comienzo el Torneo de Padel de 6ta. Categoría, que se disputará los días Martes y Jueves.

En la 1er. Jornada se enfrentarán por la Zona “A” desde las 20:00 hs., Gomez-Moya vs. Baldo-Bertero, Alfonzo-Toranzo vs. Cavallo-Vianco, y por la Zona “B” jugarán Enriquez-Juncos vs. Magario-Arnaiz y Valle-Perrone vs. Gallo-Grella.

