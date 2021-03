8 / 100

El club local informó que desde éste y todos los viernes, comenzará a disputarse un Torneo de Pádel Categoría Damas Puntuable, en la misma participarán 30 jugadoras que se dividirán en 3 Zonas y cuya programación para la 1er. Jornada, tiene los siguientes partidos:

19:00 hs. Pilliez-Raviolo vs. Brunetti-Olmos

20:00 hs. Olivetta-Andreo vs. Carabelli A.-Carrizo

21:00 hs.Dana-Sereno vs. Ceballos-Aguero

22:00 hs.Squizzato-Gomez vs. Monina-Camusso

23:00 hs. Carabelli C.-Echague vs. Alfonzo-Gerbaudo

23:50 hs. Borgogno-Acosta vs. Mónaco S.-Beltramino

Libres estarán en la Jornada inicial Ghiberto-Piatti, Mónaco N.-Franco y Baldo-Gastaldo

Aún no hay calificaciones.

Por favor califique esto Sample rating item

Comparte esto: WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Reddit

Pinterest

Skype

Imprimir