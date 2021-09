19 / 100

Continúa el torneo de Pádel en las instalaciones de Sociedad Sportiva y a continuación presentamos el programa de partidos a disputarse éste domingo:

11 hs. Navarro – Cordoba vs Blanco – Coronel

11 hs. Pisano – Echague vs Ardiles – López

12 hs. Pérez – Mugas vs Montiglio – Álvarez

12 hs. Perrone – Echague vs Dajan – Baldo

13 hs. Baldo – Ballarino vs Montenegro – Mathot

13 hs. Vaca – Pérez vs Perrone – Paolasso

14 hs. Luque – Bergesse vs Picco – Tortone

14 hs. Giordano – Monges vs Gudiño – Guevara

