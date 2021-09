8 / 100

Programa de partidos previsto para la 2da. Jornada, a disputarse éste Sábado, en el Torneo de Pádel que se está llevando a cabo en las instalaciones de Sociedad Sportiva Devoto:



14 hs. Blanco-Coronel vs Pérez-Zucchero

15 hs. Perrone-Echague vs Montiglio-Álvarez

16 hs. Lopez-Ardiles vs Pizarro-Juncos

6 hs. Luque-Bergese vs Ponce-Arrieta

17 hs. Lopez-Ardiles vs Marasini-Cnia

17 hs. Vaca-Perez vs Montenegro-Mathot

18 hs. Montiglio-Álvarez vs Fernández-Fernández

18 hs. Ganadores Suma 12

19 hs. Pizarro-Juncos vs Marasini-Cnia

19 hs. Perdedores Suma 12

20 hs. Ballarino-Barisonzi vs Baldo-Dajan

20 hs. Perrone-Echague vs Fernández-Fernández

21 hs. Baldo-Dajan vs López-Juárez

22 hs. Ballarino-Barisonzi vs López-Juarez

