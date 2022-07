Se desarrolló en Santa Rosa de Rio Primero el Torneo Amistad de Handball donde Devoto estuvo presente con su equipo.

El equipo esta al mando de Agostina Boetto, logrando buenos resultados, pero sobre todo, seguir sumando experiencia.

RESULTADOS:

Tiro y gimnasia de San Francisco 18 vs Municipalidad de Devoto 7

Municipalidad de Santa Rosa 11 vs Municipalidad de Devoto 8

Arroyito 12 vs Municipalidad de Devoto 13

1 de 4

Me gusta: Me gusta Cargando...