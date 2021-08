8 / 100

Programa de partidos a disputarse en la Primera Fase del Torneo de Padel de Damas que comenzó éste viernes en Sociedad Sportiva Devoto.

DÍA SÁBADO 07/08/2021

Gerbaudo – Baldo vs. Pons – Grangetto 12:00 hs.

Tomati – Tosco vs. Camusso – Tumini 13:00 hs.

Borgogno – Molina vs. Tomati – Tosco 14:00 hs.

Molardo – Fontanesi vs. Carcano – Piveta 15:00 hs.

Camusso – Tumini vs. Borgogno – Molina 16:00 hs.

Sepeda – Sepeda vs. De Paul – Poletto 17:00 hs.

SUMA 13 DÍA SÁBADO 07/08/2021

Olivetta – Sereno vs. Gómez – Raviolo 14:00 hs.

Squizzato – Monina vs. Agüero – Benedetti 15:00 hs.

Agüero – Benedetti vs. Brunetti – Ramirez 16:00 hs.

Brunetti – Ramirez vs. Squizzato – Monina 17:00 hs.

Acosta – Arnolfo vs. lvarez – Peralta 18:00 hs.

Brancamonte – Brizzio vs. Acosta – Arnolfo 19:00 hs.

Gómez – Raviolo vs. Alfonzo – Zopetti 20:00 hs.

Alvarez – Peralta vs. Brancamonte – Brizzio 20:00 hs.

Tuninetti – Carrera vs. Pich – Pinto 21:00 hs.

Alfonzo – Zopetti vs. Olivetta – Sereno 21:00 hs.

Pich – Pinto vs. Pisani – Echague 22:00 hs.

Pisani – Echague vs. Tuninetti – Carrera 23:00 hs.

