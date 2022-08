El día de ayer , miércoles 24 de agosto , se le llevó a cabo el Torneo Regional de Básquet disputado en la ciudad de San Francisco . Estudiantes del Instituto José María Paz nos representaron en las categorías Sub 15 varones – Sub 15 mujeres y Sub 18 varones . Agradecemos a ellos por su responsable y comprometida participación y a los docentes acompañantes : Silvina Brusa , Agostina Cavallero y Matias Peretti .

