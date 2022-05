Tres detenidos por el robo del silo bolsa en Josefina

Los allanamientos fueron en Devoto (Córdoba) y Frontera (Santa Fe) por el robo a un productor agropecuario de la zona rural de la localidad de Josefina

Por orden del fiscal regional de Frontera, Nicolás Stegmayer, efectivos de la Guardia Rural Los Pumas de la Policía de Santa Fe, ejecutaron cinco allanamientos en las localidades de Frontera en el departamento Castellanos de Santa Fe y en la localidad Devoto en la provincia de Córdoba, como consecuencia de la investigación de un robo en un establecimiento rural de la localidad de Josefina. Detuvieron a tres personas y encontraron elementos probatorios incriminantes del delito investigado como también plantas de marihuana, un arma de fuego y una notebook.

La denuncia

El productor, Sergio Ribodino, confirmó a LA VOZ DE SAN JUSTO que los allanamientos realizados el fin de semana guardan relación con el importante robo de aproximadamente 40.000 kilogramos de soja que se encontraban en el interior de un silo bolsa que se encontraba en su propiedad. “Estos allanamientos nada tienen que ver con el robo a mano armada que sufriera en abril de 2021, por este hecho hay personas detenidas”, indicó el productor.

En el caso de Devoto, los uniformados buscaban a un hombre identificado por sus iníciales M.C.A.M. (56), quien residiría en una vivienda de calle 25 de Mayo en cercanías al acceso este a la localidad. Si bien, en el lugar no se lo ubicó, personal policial secuestraron teléfonos celulares, una notebook y un CPU. Esta persona sería quien conducía un camión Scania 111, que supuestamente habría participado del hecho.

En lo que respecta a la ciudad de Frontera, se realizaron cinco allanamientos en diferentes domicilios, se procedió a la detención de dos hombres y una mujer, secuestrándose teléfonos celulares, un arma de fuego y una planta de marihuana de cinco metros de altura.

En estos procedimientos, se buscaba a un hombre cuyas iniciales serían O.R.O (43) quien se conducía en una camioneta Volkswagen Amarok, que junto con el camionero de Devoto habría reclutado en Frontera al menos cinco jóvenes para realizar el acarreo del cereal, estas personas también estarían identificadas.

Avanza la investigación

En relación a la marcha de la investigación, el productor dijo que “según la policía la investigación está marchando muy bien, se han realizado allanamientos y el caso estaría prácticamente esclarecido, pero hasta ahora no tengo más información es más nadie me ha reintegrado el cereal que me sustrajeron, no sé mucho porque me dicen que hay secreto de sumario y ellos tampoco pueden informar, pero si me remarcan que está muy avanzada la investigación”.

El campo de Ribodino se ubica en la zona de Capilla Vottero, unos tres kilómetros al sur de la autovía nacional 19, allí el fin de semana anterior ingresaron al menos tres camiones los que cargaron los aproximadamente 40.000 kilos de soja denunciados por el productor en la subcomisaria 8º de Josefina.

En relación a los allanamientos, el productor rural indicó que “no sé si a quienes les allanaron son las personas que entraron al campo a robar o son personas que poseen datos sobre lo ocurrido y los posibles autores, eso no me lo dice la policía”, finalizó.

FOTO Y FUENTE: LA VOZ DE SAN JUSTO

