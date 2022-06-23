ZONAL DE ATLETISMO EN DEVOTO

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Se desarrolló en la fría mañana del miércoles la instancia zonal de los Córdoba Juega en atletismo, participaron aproximadamente más de 450 estudiantes, aquí los resultados.

El evento se desarrolló en las instalaciones del Polideportivo Municipal con la participación especial de los alumnos de 6° año del Instituto José María Paz quienes juntos a estudiantes del FASTA San Francisco colaboraron con la organización para un correcto desarrollo del evento como jueces del evento.

RESULTADOS DEL INSTITUTO JOSÉ MARÍA PAZ:

INSTITUTO JOSÉ MARÍA PAZ
Resultados sub 15
PRUEBA: 80M LLANOS
PUESTO ATLETA COLEGIO LOCALIDAD TIEMPO/MARCA
FEIJOO ROCIO IJMP DEVOTO 11,94
PRUEBA: 800 M LLANOS
PUESTO ATLETA COLEGIO LOCALIDAD TIEMPO/MARCA
REINOSO FELICITAS IJMP DEVOTO 3´43´´39´´
PRUEBA: 800 M LLANOS
PUESTO ATLETA COLEGIO LOCALIDAD TIEMPO/MARCA
FERREYRA MARCOS IJMP DEVOTO 2´41´´47´´
PRUEBA: SALTO EN LARGO
PUESTO ATLETA COLEGIO LOCALIDAD TIEMPO/MARCA
FEIJOO TOMAS IJMP DEVOTO 4,93
PRUEBA: SALTO EN LARGO
PUESTO ATLETA COLEGIO LOCALIDAD TIEMPO/MARCA
FEIJO ROCIO IJMP DEVOTO 3,62
BRUSA ROCIO IPET 89 DEVOTO 3,42
GARELO ANGELA IJMP DEVOTO 3,35
PRUEBA: SALTO EN ALTO
PUESTO ATLETA COLEGIO LOCALIDAD TIEMPO/MARCA
GIUSTI SANTIAGO IJMP DEVOTO 1,55
FEIJOO TOMAS IJMP DEVOTO 1,40
PRUEBA: SALTO EN ALTO
PUESTO ATLETA COLEGIO LOCALIDAD TIEMPO/MARCA
GIMENEZ JOSEFINA IJMP DEVOTO 1,30
PEREYRA LUCIA IJMP DEVOTO 1,30
JACOT PILAR IJMP DEVOTO 1,20
REINOSA FELICITAS IJMP DEVOTO 1,15
PRUEBA: LANZ DE BALA
PUESTO ATLETA COLEGIO LOCALIDAD TIEMPO/MARCA
FEIJOO TOMAS IJMP DEVOTO 9,49
PRUEBA: LANZ DE DISCO
PUESTO ATLETA COLEGIO LOCALIDAD TIEMPO/MARCA
CALVO AGUSTINA IJMP DEVOTO 15,82
MONTI SELENA IJMP DEVOTO 14,45
PRUEBA: LANZ DE JABALINA
PUESTO ATLETA COLEGIO LOCALIDAD TIEMPO/MARCA
SAGRIPANTI AGUSTIN IJMP DEVOTO 28,47
PRUEBA: LANZ DE JABALINA
PUESTO ATLETA COLEGIO LOCALIDAD TIEMPO/MARCA
CHARRAS LUDMILA IJMP DEVOTO 14,6
CORDOBA CONSUELO IJMP DEVOTO 14,48
Resultados sub 18
PRUEBA: 300M LLANOS
PUESTO ATLETA COLEGIO LOCALIDAD TIEMPO/MARCA
MASSERA FEDERICO IJMP DEVOTO 41,44
PRUEBA: 800M LLANOS
PUESTO ATLETA COLEGIO LOCALIDAD TIEMPO/MARCA
MASSERA FEDERICO IJMP DEVOTO 2´38´´
PRUEBA: SALTO EN ALTO
PUESTO ATLETA COLEGIO LOCALIDAD TIEMPO/MARCA
SAGRIPANTI JUAN IJM PAZ DEVOTO 1,70
PRUEBA: SALTO EN LARGO
PUESTO ATLETA COLEGIO LOCALIDAD TIEMPO/MARCA
GALLO IVAN IJMP DEVOTO 5,43
PRUEBA: LANZ DE BALA
PUESTO ATLETA COLEGIO LOCALIDAD TIEMPO/MARCA
VACA JOAQUIN IJMP DEVOTO 9,69
PRUEBA: LANZ DE JABALINA
PUESTO ATLETA COLEGIO LOCALIDAD TIEMPO/MARCA
DIEZ BRISA IJMP DEVOTO 17,38

 

RESULTADOS TOTALES:

RESULTADOS ATLETISMO ZONAL 2022. 

 

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