En el domingo en la noche culminaron las zonas 2 y 3, y con ellas finalizaron la segunda fase del torneo nacional, por lo que ya están los equipos confirmados para los cuartos de final de la Liga Argentina Femenina de vóley. Bianca y LAS GUERRERAS XENEIZES están listas y vienen con muchas victorias en sus espaldas.

Las Guerreras clasificaron primeras en su zona tras vencer a Douglas Haig, Ferro y Banco, siendo este último el que ahora clasificó en segundo lugar de la zona. Los otros que avanzaron a cuartos fueron: San Lorenzo, Velez, Gimnasia, Estudiantes, River y Atenas de Córdoba.

Los cuartos de final se llevarán a cabo en dos sedes, que serán las canchas de Boca y San Lorenzo, quienes terminaron primeros de sus zonas en la fase regular.

Esta etapa de la competencia se definirá al mejor de 2 partidos, en caso de que cada equipo gane un duelo, se deberá definir en golden set a 25 puntos o diferencia de 2 en ese mismo segundo encuentro.

Las Guerreras tendrán como rival al Fortin, equipo al que ya venció por 3-0 en la primera fase en condición de visitante. Además, en La Boca se jugará el clásico platense donde Estudiantes y Gimnasia buscarán el pase a semis.

Previo a esto, en Boedo se recibirán los encuentros entre el local, San Lorenzo vs Banco Provincia La Plata y River vs Atenas de Córdoba.

El fixture:

Lunes 22/3:

• 18:30hs River vs Atenas de Córdoba

• 21hs San Lorenzo vs Banco Provincia

Martes 23/3

• 18:30hs River vs Atenas de Córdoba

• 21hs San Lorenzo vs Banco Provincia

Martes 30/3:

• 18:30hs Gimnasia vs Estudiantes

• 21hs Boca vs Vélez

Miércoles 31/3:

• 18:30hs Gimnasia vs Estudiantes

• 21hs Boca vs Vélez

Todos los partidos serán televisados por Canal Deportv.

