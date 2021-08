5 / 100

EL Gobierno de la Nación lanzó nuevo s créditos tasa cero para monotributistas, desde ESTUDIO RINERO nos ampliaron la respecto con todos los detalles.

Monotributo: Crédito a tasa cero

El Gobierno Nacional, a través de la Vicejefa de Gabineta Cecilia Todesca junto a la Directora de la AFIP Mercedes Marcó del Pont, anunció en conferencia de prensa un nuevo crédito a tasa cero para monotributistas.

En este sentido, las características de este crédito son las siguientes:

• Categoría A: Crédito de hasta $ 90.000

• Cateogría B: Crédito de hasta $ 120.000

• Categoría C en adelante: Crédito de hasta $150.000

Se tomarán las categorías en las que se encontraban al 30/06/2021.

¿Y cómo se tramita el crédito?

El trámite se realizará de la misma manera que el año pasado, a través de la página web de la AFIP. Y se otorgará a través de la tarjeta de crédito de cada monotributista en un solo desembolso.

Requisitos

• Ser Monotributistas

• No percibir ingresos en relación de dependencia, jubilación, y no prestar servicios al sector público (cuando al menos el 70% de su facturación fue emitida a favor de jurisdicciones o entidades del sector público)

• No encontrarse en situación 3, 4, 5 o 6 en la central de deudores del Banco Central

• Los beneficiarios del crédito no podrán acceder al mercado libre de cambio ni concertar operaciones de venta en el país de títulos con liquidación en moneda extranjera, ni canjes de títulos valores por otros activos externos o transferencias de los mismos a entidades depositarias del exterior.

¿Cómo se devuelve el crédito?

Se devolverá en 12 meses con un período de gracia de 6 meses.

Se aclara que aquellos monotributistas que tomaron el crédito otorgado el año pasado, podrán también tener acceso a este nuevo cédito. Y las restricciones de acceso al mismo serán las mismas que el crédito anterior (monotributistas que también tengan ingresos en relación de dependencia, monotributistas y jubilados, entre otros).

¿A partir de cuando se podrá ingresar para tramitar el crédito?

La página web de la AFIP estará disponible a partir de la última semana de agosto, entre el 24 y el 25 de agosto, según informola Directora del Organismo.

Aún no hay calificaciones.

Por favor califique esto Sample rating item

Comparte esto: WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Reddit

Pinterest

Skype

Imprimir