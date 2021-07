8 / 100

Se está desarrollando en las instalaciones de Sociedad Sportiva Devoto, el Torneo de Pádel suma 12, suma 14 y 8va categoría. Los siguientes, son los partidos programados para este sábado:

13hs: Rivadero – López vs Rivarola – Vignolo

13hs: Magario – Barrios vs Acosta – Zeballos

14hs: Rivadero – López vs Olivetta – Sereno

14hs: Gilli – Pavon vs Olocco – Baldo

15hs: Magario – Barrios vs Montenegro – Marasini

15hs: Rivarola – Perrone vs Córdoba – Bustamante

16hs: Rinero – Lencina vs Pérez – Vaca

16hs: Alemandi – Morales vs Alfonzo – Vivas

17hs: Rivarola – Perrone vs Alvarez – Ardiles

17hs: Gilli – Pavon vs Toranzo – Cavallo

18hs: Rivarola – Vignolo vs Olivetta – Sereno

18hs: Acosta – Zeballos vs Montenegro – Marasini

19hs: Mattio – Angaroni vs Echagüe – Enrique

19hs: Alvarez – Ardiles vs Córdoba – Bustamante

20hs: ganador vs ganador 16 hs

20hs: perdedor vs perdedor 16 hs

21hs: 8vos 8va 2B vs 2C

21hs: 8vos 8va 2E vs 2D

Aún no hay calificaciones.

Por favor califique esto Sample rating item

Comparte esto: WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Reddit

Pinterest

Skype

Imprimir